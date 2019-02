Zarobki w NBP. Dwórka prezesa zarabia więcej niż dyrektor zarządzający rezerwami państwa

Nawet dyrektor NBP odpowiadający za inwestowanie strategicznymi rezerwami państwa, wartymi 120 mld dolarów, nie zarabia tyle, co "dwórka prezesa" Martyna Wojciechowska.

Dyrektor, który trzyma w garści 100 mld dolarów

Donald Malicki, dyrektor departamentu operacji zagranicznych odpowiada za inwestowanie i zarządzaniem rezerwami dewizowymi oraz złotem. Ten majątek wyceniany jest na prawie 120 mld dolarów. Ukończył renomowaną Szkołę Główną Handlową i NBP pracuje od 11 lat. W branży mówi się, że to jeden z lepszych fachowców czujących rynek złota. Rzadko udziela wywiadów, mogliśmy go poznać, gdy tłumaczył dlaczego NBP trzyma 100 ton złota w Bank of England. I że można na tym zarabiać.

Dyrektor od kryzysu

Skracając jego złożone zadania, kiedy nadchodzi kryzys finansowy to właśnie on ma pierwszy wiedzieć, że muzyka przestaje grać. Wcześniej pracował w Banku Pekao SA , ma tytuł naukowy doktora, jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku zwyciężył w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Dyrektor od banknotów i złota w skarbcu

Najlepiej chodzić za prezesem

To tylko zaledwie trzy przykłady, że w NBP bardziej opłaca się nosić papiery za prezesem niż zajmować strategicznymi sprawami finansów Polski. Co wiemy o Wojciechowskiej? Dziennikarze namierzyli ją, gdy asystowała Glapińskiemu podczas przesłuchania w prokuraturze, chodziła za nim krok w krok na Kongresie 590 oraz otwierała drzwi do siedziby PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie. Mniej od niej zarabia szef IT, szef departamentu odpowiadającego za sprawność bankowego systemu płatniczego człowiek, który ustala kursy walut, dyrektor od innowacji i jeszcze kilkunastu innych menedżerów.