Zarobki w Kancelarii Prezydenta RP

Jak podaje RMF FM, najwięcej zarabia dyrektor generalny. Może liczyć na pensję od 11 do 13,5 tys. zł. Dyrektor zarabia między 8,5 a 12,5 tys. zł.

Od 8 do 12 tys. zł. może zarobić zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca prezydenta oraz doradca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Kierownik zespołu natomiast zarabia od 7 tys. zł do 11 tys. zł, ekspert, audytor, specjalista czy radca prawny może liczyć na wynagrodzenie od 6 tys. zł do 12 tys. zł.

Osoby na stanowisku referenta zarobią od 3 tys. do 4,5 tys. zł brutto miesięcznie, na stanowisku specjalisty od 4,5 tys. do 8 tys. zł, a starszego specjalisty - od 5 tys. zł do 9 tys. zł.