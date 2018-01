Zaprowadził matkę na dach i zepchnął. Porażające tłumaczenie matkobójcy

Mężczyzna mieszkał razem z matką i od dawna był z nią pokłócony. W końcu postanowił pozbyć się schorowanej kobiety. Nieświadomą niczego staruszkę wyprowadził na dach bloku i zepchnął. Podczas przesłuchania twierdził, że kobieta chciała się tam pomodlić i sama spadła.

Do zdarzenia doszło w indyjskim mieście Rajkot. Mężczyzna upiera się, że nie zabił matki, ale policji udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu zamontowanego na korytarzu. Widać na nim jak Sandeep Nathwani wyprowadza matkę z mieszkania i wychodzi z nią na górne piętro. Chwilę później wraca do domu i zamyka drzwi. Wtedy Jayshree leżała już martwa na ulicy przed blokiem.