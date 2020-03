Zapowiada się powtórka z zeszłego tygodnia – najpierw wiosna, a na weekend duże ochłodzenie

Pogoda na najbliższe dni

Dużych zmian w pogodzie oczekujemy pod koniec tygodnia. W piątek nad Wyspami Owczymi znajdzie się wyż, który przemieszczać zacznie się na wschód, dlatego w sobotę dotrze już do Norwegii, a w niedzielę znajdzie się nad Bałtykiem. Ciśnienie w jego centrum będzie wysokie i dojdzie do ok. 1040 hektopaskali. Układ ten, po swojej wschodniej stronie, ściągać ma z północy i północnego-wschodu bardzo zimne powietrze, dlatego temperatura mocno i szybko spadnie. W piątek jeszcze tego za bardzo nie odczujemy, bo będzie od 7 do 14 stopni, a na południu dodatkowo popada przelotny deszcz, ale w sobotę nawet na najcieplejszym zachodzie termometry nie pokażą więcej niż 7-8 stopni, w centrum będzie ok. 5 stopni, na wschodzie 3-4 stopnie, a na Podhalu 0 stopni.

Pogoda. W nocy możliwe przymrozki

Jeszcze zimniej zapowiadają się noce, co jest fatalną informacją, ponieważ w wielu regionach ruszyła już wegetacja. Pierwsze przymrozki wystąpią w sobotę nad ranem, ale nie będą jeszcze duże – do -3/-4 stopni na północnym-wschodzie i do 0/-1 stopnia w centrum i na Podhalu. W niedzielę rano mróz pojawi się w całej Polsce – najlżejszy, do -1/-2 stopni, będzie nad morzem, natomiast na pozostałym obszarze kraju może dochodzić do -3/-5 stopni, a u podnóża gór do -8 stopni. Najchłodniejsza będzie prawdopodobnie noc z niedzieli na poniedziałek. Wówczas na całym południu, wschodzie i w centrum temperatura spadnie do -5/-7 stopni, a na Podhalu aż do -10 stopni! Nieco cieplej, od -5 do -2 stopni, będzie na zachodzie, Pomorzu i Kujawach. Przypominamy, że wartości podane powyżej to temperatura na wysokości 2 metrów n.p.g. Przy gruncie mróz będzie jeszcze większy.