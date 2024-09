Zapora Międzygórze przelana. Absolutny rekord

W dalszym ciągu niemożliwe jest sterowanie aparaturą zapory. "Ewakuowani wczoraj przed północą jako ostatni - pracownicy obsługi zbiornika Międzygórze na Wilczce - czekają w bezpiecznym miejscu na powrót do sterówki zapory. Woda musi jednak opaść do bezpiecznego poziomu, by znów możliwe było pełne sterowanie aparaturą i urządzeniami obiektu" - przekazał RZGW.