Zapisy do szczepień na COVID. Gdzie jest najkrótsza kolejka? Zaczęła się turystyka szczepionkowa

Bieszczady. W gminie Cisna do grupy pacjentów na szczepienia przeciwko COVID zapisały się osoby spoza terenu tej gminy, z dużych miast województwa, a nawet z Warszawy. Wójt podejrzewa, iż liczą one na to, że w małych społecznościach będą krótsze kolejki i szybciej można się zaszczepić.

Szczepienia na COVID. Renata Szymańska, wójt Cisnej w Bieszczadach odkryła, że w jej gminie na szczepienia zapisali się "turyści" Źródło: Agencja Gazeta , Fot: Franciszek Mazur