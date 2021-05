Zapalenie skóry rąk przez nadmierną higienę. Skutki pandemii

Znaczna część społeczeństwa może zmagać się z stanami zapalnymi skóry rąk. Zapalenia mają być spowodowaną rygorystyczną higieną tej części ciała, na co zwracana jest szczególna uwaga w trakcie pandemii koronawirusa. W trakcie wiosennego sympozjum European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) 2021, mowa była o nawet dwóch trzecich populacji, której możwe dotyczyć ten problemy. Stany zapalne powodowane są m.in. przez preparaty do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.