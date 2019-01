Zamykał trzylatka w szafie, odpowie za zabójstwo. Ruszył proces Radosława M.

Dramat trzylatka w Toruniu. Konkubent jego matki znęcał się nad nim, bił go i więził w szafie. W końcu uderzył go tak mocno, że dziecko zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. Teraz ruszył proces Radosława M., który odpowie za zabójstwo chłopca.

Do śmierci trzylatka doszło 16 listopada 2017 r. w grudziądzkim szpitalu. Chłopiec trafił tam w ciężkim stanie, z obrażeniami wskazującymi na pobicie. Zdaniem śledczych, chłopiec zmarł od ciosu w głowę zadanego przez Radosława M. Miał również uszkodzone organy wewnętrzne.

Mężczyzna miał znęcać się nad dzieckiem od dłuższego czasu. Dramat zaczął się w sierpniu 2017 roku. - Krzyczał na niego, straszył go, groził pozbawieniem życia, zamykał w szafie i piwnicy, używając siły o różnym natężeniu od małej do znacznej, wielokrotnie uderzał dziecko pięściami, ręką, klapkiem i kopał po całym ciele - czytamy w akcie oskarżenia .

W tym samym czasie Angelika M. miała ignorować zły stan zdrowia syna pomimo torsji, niechęci do jedzenia, wypadania włosów a nawet złamania obu rąk.

Para nie przyznaje się do zarzucanych im czynów. Radosławowi M. grozi dożywocie, z kolei Angelika M. może spędzić w więzieniu 15 lat. Mężczyzna był w przeszłości karany m.in. za kradzieże.

– Ze względu na wyłączoną jawność nie chcę mówić o szczegółach, natomiast po analizie materiału dowodowego nie jestem w stanie wykluczyć niczego w tej sprawie, także wyroku uniewinniającego – mówił dziennikarzom Filip Klonowski, adwokat Radosława M. - Materiał dowodowy nie daje jednoznacznych podstaw, by twierdzić, że podniósł rękę na dziecko. Po to jest ten proces, aby to wyjaśnić - dodaje.