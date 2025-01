Zamykają sklep po 61 latach. Pojawiła się kartka. "Popłakałam się"

- Ja mam 52 lata, a ten sklep jest tutaj od zawsze - mówi Tomasz Bujak, który w sobotę rano robił po raz ostatni zakupy w sklepie "Samopomocy Chłopskiej" w Ciecierzynie pod Lublinem . Ale okazuje się, że sklep jest jeszcze starszy, bo powstał w 1964 roku. I przez cały ten czas nigdy nie zmienił formy własności, zawsze należał do Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Samopomoc Chłopska" w Niemcach.

- Świetna i szybka obsługa, zawsze elegancko, grzecznie. Towar bardzo dobrej jakości i było tu wszystko, czego trzeba - mówi pan Tomasz. To sprawiało, że klienci walili tu drzwiami i oknami. - Czasem jechałem do pracy na godzinę 8, zajeżdżałem po pieczywo i kilkanaście osób w kolejce. Ludzie tu przychodzili, bo każdy cenił sobie ten sklep - dodaje.

Ale odległość do sklepu to nie wszystko. Niektórzy moi rozmówcy podkreślają niezwykłą atmosferę stworzoną przez pracowników.

To właśnie ona o zamknięciu sklepu napisała na lokalnej grupie w mediach społecznościowych. Pod wpisem kilkadziesiąt komentarzy: podziękowania dla załogi, ale także żal i smutek, że to już koniec.

Jej samej zaczął się już 31. rok pracy w tym miejscu. Ale zanim za ladą stanęła pani Agnieszka, to pracowała tu jej mama. - Zaczęła jakoś na początku lat 80. bo jeszcze dzieckiem byłam. Chodziłam do podstawówki i po szkole przychodziłam mamie pomagać, wyciągać towar. Tak mi się to wtedy spodobało - wspomina pani kierownik.