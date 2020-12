Zamość. Szedł bez maski, sprawdzono go. Trafił do więzienia

We wtorek ok. godz. 22:30 policyjny patrol zauważył na ul. Wyszyńskiego w Zamościu mężczyznę, który nie zakrywał nosa i ust. 45-latek został wylegitymowany.

Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lubartowie. Wymiar sprawiedliwości próbował ustalić adres jego zamieszkania. Dodatkowo 45-latek miał do odbycia kilka miesięcy kary więzienia za kierowanie pojazdem po wypiciu alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany . "Policjanci przyjęli od niego oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu i mandatowo zakończyli popełnione przez niego wykroczenie niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa maseczką" - przekazała Komenda Miejska Policja w Zamościu.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, skąd w środę przewieziono go do zakładu karnego.