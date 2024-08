Zatopiony samochód w kanale. W środku prawdopodobnie ciało

- Wysłałem tam nasz kuter i nurka, by sprawdził, co takiego unieruchomiło houseboata. Gdy nurek zszedł pod wodę, ustalił, że to zatopiony samochód. Nurek sądzi, że w środku jest ciało - powiedział Dylewski, dodając, że niepewność wynika z tego, że woda jest tam bardzo mętna.