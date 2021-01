Zamieszki w USA. Wpis TVP wywołał burzę w sieci

Wpis na profilu tvp.info na Twitterze wywołał kontrowersje. Portal - jak się wydaje - chciał nawiązać do manifestacji parlamentarzystów polskiej opozycji na sali plenarnej Sejmu kilka lat temu. Tyle że w Waszyngtonie w Kapitolu dochodziło 6 stycznia 2021 roku do nieporównywalnie groźniejszych incydentów - m.in. z użyciem broni palnej.

Sam portal w tekście napisał: "Demonstrujący zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa wdarli się do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich jest uzbrojona. Kongresmenów poproszono o założenie masek gazowych i położenie się na podłodze. Zgodnie z doniesieniami pod Kapitol zmierza Gwardia Narodowa". Trudno zatem porównywać to jakkolwiek do sytuacji w Polsce.