Zamieszki w Jerozolimie. Ponad 200 rannych

Ponad 200 osób zostało rannych w piątek wieczorem w starciach między Palestyńczykami a izraelską policją w pobliżu meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. Większość rannych to Palestyńczycy. To największa eskalacja napięć do jakich w Izraelu i na terytoriach okupowanych dochodzi od kilku tygodni.

Protesty przeciwko eksmisji w Asz-Szajch Dżarrah Źródło: GETTY , Fot: Anadolu Agency