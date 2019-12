Zakopane. Wiatr halny przewrócił choinkę na ludzi. Turystka ma złamaną nogę

Na Krupówkach w Zakopanem doszło do wypadku. Wiatr halny przewrócił zamocowaną przy oczku wodnym 20-metrową choinkę. Trzy osoby są ranne. Turystka z Węgier ma złamaną nogę.

Wiatr w Tatrach wieje z prędkością dochodzącą do blisko 170 km na godzinę. W centrum Zakopanego jest to powyżej 80 km - informuje portal 24tp.pl. Na Krupówkach halny doprowadził do wypadku.