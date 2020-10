Zakopane. Jest wyrok w sprawie fiakrów z Morskiego Oka

Sprawa skazanych w środę fiakrów Wojciecha Ch. i Jana W. trafiła do sądu przez przypadek, bo choć Tatrzański Park Narodowy widział o tym, jak mężczyźni traktują swoje konie, to nie zgłosił tego organom ścigania. TPN zachował jednak dokumentację, do której dotarła fundacja Viva!.

Zakopane. Potwierdzenie winy

Choć fundacja domagała się wyższej kary to jej przedstawicielka Anna Plaszczyk nie kryje zadowolenia. - To pierwszy w historii prawomocny wyrok skazujący za znęcanie się nad końmi z Morskiego Oka. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo w toku jest śledztwo Prokuratury Okręgowej w Kielcach w sprawie systemowego znęcania się nad końmi na trasie. I to właśnie ta sprawa może doprowadzić do ostatecznej likwidacji tej anachronicznej "rozrywki" dla turystów - powiedziała działaczka w rozmowie z Interią.