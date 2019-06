Zakończenie roku szkolnego 2018/19. Wakacje będą dłuższe niż zakładano

MEN potwierdził ostateczną datę zakończenia roku szkolnego 2018/19. Zgodnie z kalendarzem szkolnym, uczniowie mieli odebrać świadectwa 21 czerwca, czyli dzień po Bożym Ciele. Teraz data ta uległa zmianie.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 – MEN podało datę

To już niemalże pewne. Zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się w środę 19 czerwca. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozporządzenie, na mocy którego rok szkolny zakończy się dwa dni wcześniej. Ostateczna decyzja co do jego wejścia w życie będzie należała do nowego szefa MEN Dariusza Piontkowskiego.