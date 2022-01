Zakażeń koronawirusem przybywa. Kraska ujawnił dane

Wiceminister skrytykował też ruchy antyszczepionkowe. - Czasem one podają, że pacjent był zaszczepiony i jednak zmarł. Jeżeli się przyjrzymy konkretnym przypadkom to widzimy, że najczęściej to dotyczy osób starszych, które mają wiele różnych chorób. Zakażenie wariantem Omikron czy Delta powoduje, że pacjent przegrywa tę walkę - tłumaczył Kraska, potwierdzając, że do tej pory trzecią dawkę szczepionki przyjęło około 10 mln Polaków.