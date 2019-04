Zakatował konkubinę i jej zięcia na śmierć. Grozi mu dożywocie

61-letni wrocławianin stanie przed sądem za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna zmasakrował swoją konkubinę oraz jej zięcia. Bił ich po głowie oraz całym ciele.

Do tragicznego incydentu doszło 20 kwietnia ub. roku we Wrocławiu. 61-latek wrócił do lokalu, w którym mieszkał ze swoją konkubiną. Następnie pokłócił się z kobietą. Wówczas doszło do rękoczynów. Mężczyzna zaczął bić swoją partnerkę po całym ciele.