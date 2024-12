Zagłodzona dziewczynka w szpitalu. Zajmie się nią pogotowie opiekuńcze

Rodzice dziewczynki, która trafiła wygłodzona do szpitala, usłyszeli zarzuty. Prokuratura zapowiedziała, że wkrótce zwróci się do sądu z wnioskiem o tymczasowe ich aresztowanie. - Jeżeli zostanie zakończony proces leczniczy i dziewczynka będzie mogła wyjść ze szpitala, będzie skierowana do pogotowia opiekuńczego - wyjaśniła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz.