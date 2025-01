Zaginiona przed 52 laty kobieta odnaleziona dzięki zdjęciu

Po publikacji zdjęcia, w ciągu kilku godzin, policja otrzymała informacje od osób, które doprowadziły do odnalezienia kobiety. Funkcjonariusze potwierdzili, że kobieta jest bezpieczna i mieszka w innym rejonie kraju. To zakończenie jednej z najdłużej prowadzonych spraw zaginięć przez policję z West Midlands.

Detektyw Shaw podkreśliła również wkład detektywa Shauna Reeve'a, który z pomocą informacji od obywateli rozwiązał tę sprawę. - Każda zaginiona osoba ma swoją historię, a ich rodziny i przyjaciele zasługują na to, by wiedzieć, co się z nimi stało - dodała.