Zaginięcie Madeleine McCann. Policja ponownie wkroczyła na działkę głównego podejrzanego

Policja nadal bada sprawę Madeleine McCann

Wznowiono przeszukiwanie działki w Hanowerze, należącej do głównego podejrzanego, Christiana B. Policjanci sprawdzają teren za pomocą wykrywaczy metali i radarów. Sprawę Madeleine McCann prowadzi niemiecka policja i prokuratura.

Nowy trop w sprawie zaginięcia Madeleine McCann?

Niemiecka policja wznowiła przeszukiwanie działki Christiana B. w pobliżu Hanoweru. Jak podało news.sky.com, prowadzący dochodzenie w sprawie zaginięcia Madeleine McCann funkcjonariusze sprawdzają działkę należącą do głównego podejrzanego za pomocą wykrywaczy metalu i sprzętu radarowego do penetracji ziemi. Używają też grabi i łopat, a do pomocy mają psy tropiące.