Zaginęła 14-letnia Amelia. Policja prosi o pomoc

W sobotę dziewczynka miała powiedzieć rodzinie, że chce pojechać do Szczecina do nieznanego kolegi. Ok. godz. 17.00 zadzwoniła do taty, prosząc go, by odebrał ją z dworca autobusowego w Stargardzie. Po przybyciu ojca w wyznaczone miejsce okazało się, że 14-latki nie ma w umówionym miejscu. Jej telefon nie odpowiadał.