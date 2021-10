Zaginął Dawid Lorenc. Wyszedł do szkoły. Poszukiwania 16-latka

Zaginął Dawid Lorenc. Trwa akcja poszukiwawcza

Dawid Lorenc urodził się 16 września 2005 roku. Na co dzień mieszka we wsi Iława w powiecie nyskim. We wtorek wyszedł z domu do szkoły w Nysie i do tej chwili nie powrócił do miejsca zamieszkania.