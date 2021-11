Zagadka lotu MH370. Winny jednak pilot boeinga?

Wraku wciąż jednak nie odnaleziono i jak na razie nie zanosi się na to, by sytuacja ta miała ulec zmianie. W tej chwili nie są prowadzone żadne oficjalne poszukiwania na szeroką skalę. Rodziny ofiar marzą o tym, by poznać prawdę. Zaginięcie Boeinga Malaysia Airlines uznawane jest za największą zagadkę lotnictwa cywilnego. Mimo to Malezja nie zdecydowała się do tej pory na wznowienie poszukiwań wraku.