Żądny edukacji puchacz zablokował wejście do holenderskiej szkoły

Takiej lekcji przyrody można tylko pozazdrościć. W poniedziałek dzieci uczęszczające do jednej z holenderskich szkół przywitał w bramie ogromny puchacz. Sowa przycupnęła przed wejściem do szkoły i nie miała najmniejszej ochoty, aby się stamtąd ruszyć. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele nie chcieli płoszyć olbrzymiego drapieżnika, więc do szkoły musieli dostać się przez płot.