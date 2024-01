"Żadni prawnicy tego sporu nie rozwiążą". Prezes Izby Pracy SN stanowczo

Głos w sprawie sporu zabrał także sędzia Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. - To jest pytanie do polityków. To czas polityków - stwierdził. - Sędziowie przez lata próbowali utrzymać jakiś ład prawny, normalność konstytucyjną. Natomiast sądy ani sędziowie nie są od tego, żeby uzdrawiać sytuację, kiedy mamy do czynienia z ewidentnym konfliktem natury politycznej - podkreślił Prusinowski.