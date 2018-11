Zadał śmiertelny cios. Zapłaci jego dzieciom 200 tys. zł

Tomasz G. zadał Bartoszowi Zającowi jeden cios, który wystarczył, aby zginął. Mężczyźnie po uderzeniu głową o bruk pękła podstawa czaszki. Zmarł w szpitalu. Napastnik usłyszał wyrok skazujący go na rok i 8 miesięcy więzienia. Ma też wypłacić synom ofiary nawiązki.



Do tragedii doszło w sierpniu 2015 r. w Bytomiu. W jednym z lokali Bartosz Zając spotkał Tomasza G. Obaj dobrze się znali, bo ich ojcowie kiedyś prowadzili wspólne interesy. Tam napastnik miał najpierw zaczepiać mężczyznę oraz uderzyć jego żonę. Następnie po wyjściu z lokalu uderzył Bartosza Zając. Jeden cios wystarczył, aby mężczyzna się przewrócił. Upadając uderzył głową o bruk, co doprowadziło do złamania podstawy czaszki, a później śmierci.