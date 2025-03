Zaczyna się panika jajeczna? Przed Wielkanocą "będzie ciężko"

Ceny jajek rosną z powodu niedoboru produkcji na rynkach. Problem dotyczy nie tylko Polski, ale również Europy, czy Stanów Zjednoczonych. Jak mówi nam Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, tylko w naszym kraju wybito prawie 5 milionów sztuk kur niosek.

- Przepisy mówią jasno, że jeżeli w stadzie wystąpi nawet jeden przypadek ptasiej grypy, trzeba likwidować całe. W Niemczech sytuacja jest jeszcze gorsza, bo tam ptasia grypa wystąpiła na dużo większym obszarze, więc wybito jeszcze więcej stad - wymienia Gantner.

Odbudowanie stad trwa nawet kilka miesięcy, dlatego na rynku występuje niedobór jajek, co skutkuje wzrostem cen.

- Szczególnie, że jest dosyć duże zapotrzebowanie na polskie jajka z innych krajów. To wszystko nakłada się na to, że te ceny faktycznie mogą rosnąć aż do momentu, kiedy nie odbuduje się pogłowie stad i nie zacznie znowu produkcja. W Polsce problem jest jeszcze taki, że w tamtym roku nie zwiększano pogłowia stad kur niosek - dodaje.

Gantner ostrzega jednak przed paniką i przypomina, że cena jajka, którą widzimy na półkach sklepowych, nie jest ceną, jaką ustalają producenci.

- Mamy nadzieję, że panika jajeczna, którą zaczyna się powoli kształtować, nie spowoduje takiego samego efektu, jak w cukrze, gdzie właśnie spowodowała, że nagle Polacy wykupili zapasy cukru, a jego cena podskoczyła trzy razy - przypomina dyrektor PFPŻ i radzi konsumentom, żeby zachowali spokój.

- Nie zanosi się na to, żeby miało zabraknąć jajek w sprzedaży detalicznej przed Wielkanocą - mówi Gantner.

Podwyżki cen jajek będą zależały w głównej mierze od tego, co będzie działo się na rynkach. Obecnie za 10 sztuk w marketach trzeba zapłacić od poniżej 10 złotych do nawet 16 złotych. Ceny na bazarach od osób sprzedających bezpośrednio są zupełnie inne i zależą też m.in. od regionu.

- Impuls podwyżek powinien iść oczywiście od producentów, ale też warto pamiętać, że najprościej zmienić cenę na półce sklepowej, a w całym łańcuchu dostaw to już nie jest takie proste, bo są kontrakty, są cenniki, to wszystko trwa. Natomiast na półce sklepowej cenę można zmienić z godziny na godzinę i to, co jest najważniejsze - żebyśmy nie ulegli panice i nie stworzyli sobie takiego samo nakręcającego się mechanizmu podwyżek cen. Bo im bardziej będziemy te jajka kupować, tym będą droższe - zauważa rozmówca WP.

"Nie mamy na to wpływu"

Ceny jajek na pewno odbiją się na cenach produktów cukierniczych. - My, jako cukiernicy nie mamy na to wpływu. Ceny wszystkiego rosną, a nas to już zatrważa. Nie wiemy, co będzie dalej - komentuje Elżbieta Jabczyńska z pracowni w Gnieźnie.

- Przed świętami mamy wzmożony ruch, a my będziemy musieli podnieść ceny o 15-20 procent, bo inaczej nie przetrwamy. Przedstawiciel z hurtowni jajek już u nas był i uprzedził, że cena pójdzie w górę. Jajka dopiero co podrożały w połowie lutego, a on powiedział, że w marcu będzie jeszcze kolejna, większa podwyżka. Nie wiem, jak klienci to wytrzymają - dodaje.

Właścicielka pracowni cukierniczej zastanawia się "kogo będzie stać na zakup drożejących wyrobów".

- Gniezno jest małe i ostatnio nam upadł przemysł. Dużo firm się zamyka. Skąd ci ludzie będą mieli pieniądze, żeby zapłacić więcej za ciasta? Ludzie tracą pracę i nie chcą później kupować, jak nie ma pieniędzy. Tak to wygląda, że koło się po zamyka. Nie ukrywam, że przed świętami wielkanocnymi dla rodzin będzie ciężko - twierdzi Jabczyńska.

Niepewność widać też wśród właścicieli i pracowników ferm niosek. - Nam się nałożyło teraz wiele czynników. Ptasia grypa to jedno, a w tamtym roku ludzie wstawiali mniejsze ilości niosek i zrobił się niedobór na rynku - ocenia Andrzej Kopyść z fermy Łazy pod Łukowem.

- Myślę, że trzeba liczyć się z podwyżkami rzędu 10, a może i 15 procent nawet jeszcze przed samymi świętami wielkanocnymi. Mamy związane ręce, bo jest duży problem z jednostkami chorobowymi. To nie pozwala nam myśleć do przodu, bo nie wiadomo, kiedy gospodarstwo zostanie objęte strefą zagrożoną i nie dojdzie do produkcji, a fermy zostaną zlikwidowane. To jest bardzo duże ryzyko dla naszej branży, aby inwestować teraz w nowe nioski - tłumaczy Kopyść.

- Każdy myśli, że my zarobimy na tych podwyżkach, ale to nie jest prawda. Dla nas też są duże straty, bo teraz nie możemy zwiększyć produkcji i w każdej chwili mogą kazać nam utylizować nioski. A jak skończy się ptasia grypa, to koszty zwiększenia produkcji będą bardzo duże - podsumowuje.

Mateusz Dolak, dziennikarz Wirtualnej Polski