Ostrzeżenia dla 15 województw. Zacznie się już w niedzielę

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz, początkowo także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Nad ranem w dolinach karpackich mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 10 st.C do 13 st.C, jedynie w rejonach podgórskich od 6 st.C do 8 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, jedynie na wybrzeżu wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.