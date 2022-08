Zaczęło się od potwornej mgły. Totalne załamanie pogody

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C, 27 st. C na zachodzie do 33 st. C na wschodzie; nad morzem i w górach około 24 st. C. Wiatr na ogół będzie słaby, przeważnie południowo-wschodni, po południu na krańcach zachodnich skręcający na południowy i południowo-zachodni, a na wybrzeżu zachodnim na północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.