Zachodniopomorskie: zaginęły dwie dziewczynki z Polic (10 i 12 lat). Mogą być w Szczecinie [AKTUALIZACJA]

Wczoraj ok. godz. 21 do policji w Policach (woj. zachodniopomorskie) zgłosili się rodzice dwóch dziewczynek (w wieku 10 i 12 lat), które po szkole nie wróciły do domów. Jak podaje portal gs24.pl istnieje podejrzenie, że zaginione dziewczynki mogą być w Szczecinie. Trwają intensywne poszukiwania. [AKTUALIZACJA] Dziewczynki odnalazły się.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zachodniopomorskie: zaginęły dwie dziewczynki z Polic (10 i 12 lat). Mogą być w Szczecinie (Twitter, Fot: @tvp3szczecin)

Zaginione dziewczynki nie wróciły do domu po zakończonych zajęciach szkolnych. Ostatni kontakt telefoniczny z nimi był około godz. 17, o czym poinformowała policjantów babcia jednej z nich. "Od tej pory telefon milczy" - powiedziała w piątek w nocy PAP sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Dodała, że z rozmów z koleżankami dziewczynek wynikało, że postanowiły one uciec z domu.

Obie dziewczynki mają na imię Oliwia i są przyjaciółkami. Ostatni raz widziane były ok. godz. 20 w okolicach jednej ze stacji benzynowych na terenie Polic. W ich zachowaniu nie było niczego wyjątkowego. Później miały autobusem linii 103 jechać w kierunku Szczecina – informuje portal gs24.pl

Na razie policja wyklucza udział osób trzecich w ich zaginięciu. Trwają intensywne poszukiwania. Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu zaginionych dziewczynek, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Policach pod numer telefonu: 91-424-75-22 lub 997.

[AKTUALIZACJA]

Odnalazły się obie poszukiwane dziewczynki. Nie wiadomo jednak, gdzie spędziły noc - poinformował reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski.