Zachodniopomorskie. Tallboy, niewybuch z czasów II wojny światowej, nadal czeka na dnie

Tallboy to największy w historii Polski niewybuchu z czasów II wojny światowej. Może to być pozostałością po bombardowaniu niemieckiego krążownika Lützow w 1945 roku.

Niewybuch Tallboy ma zostać zneutralizowany, jednak operacja ta wcale nie jest prosta. Wciąż nie wiadomo, kiedy to się stanie. Wstępnie planowano to zrobić w pierwszej połowie tego roku, jednak póki co nikt nie podaje konkretnych dat.