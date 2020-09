Zachodniopomorskie. 49-latek utonął w kanale elektrowni wodnej w Żydowie

Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie w pobliżu elektrowni wodnej w Żydowie pod Polanowem. Jak podaje portal koszalininfo.pl, rodzina, wracając do domu z wakacji, zatrzymała się w okolicy elektrowni wodnej w Żydowie. Nikt nie widział, jak doszło do tego, że mężczyzna znalazł się w wodzie. Na miejsce od razu została wezwana pomoc. Pomimo długiej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.