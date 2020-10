Zabrze. Dramat na nasypie kolejowym. Niezbędny był przylot helikoptera LPR

Zabrze. Dramat podczas zabawy na nasypie kolejowym

Policjanci udali się na miejsce, gdzie u jednego z chłopców stwierdzili uraz głowy. Na domiar złego, u 14-latka doszło do zatrzymania akcji serca. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji i poinformowali dyżurnego, który zadysponował Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejsce przyleciał też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zabrze. 14-latek reanimowany. Doszło do zatrzymania akcji serca

Po przybyciu na miejsce ratowników, to oni przejęli reanimację. Po przylocie helikoptera nastolatek został przekazany ekipie LPR, a następnie przetransportowany do szpitala. Póki co nie są znane okoliczności, w jakich 14-latek nabawił się urazu głowy. To wyjaśni śledztwo funkcjonariuszy policji.