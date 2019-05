Zabójstwo w Kostrzynie nad Odrą. Policja zatrzymała Bułgarów

Lubuscy funkcjonariusze zatrzymali we Francji trzech mężczyzn odpowiedzialnych za atak przy użyciu noży. W wyniku napaści zmarł 32-latek, a 24-latka w ciężkim stanie walczyła o życie.

Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 maja w Kostrzynie nad Odrą. Grupa sześciu napastników zajechała dwoma samochodami i zaatakowała 32-latka i 24-latkę z Bułgarii, kiedy ci wychodzili z kamienicy. Mężczyzna został kilkukrotnie ugodzony nożem, nie udało się go uratować. Poszkodowana została również kobieta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Lubuscy policjanci dokonali tego we współpracy z kolegami z innych krajów. Bułgarzy zostali schwytani we Francji, przez tamtejszą Straż Graniczną, podczas próby wjazdu poszukiwanych do Wielkiej Brytanii. Napastnicy w wieku 28, 30 i 49 lat trafią do Polski, gdzie będą odpowiadać zgodnie z naszym prawem. Wszyscy odpowiedzą za zabójstwo, a najstarszy z nich odpowie dodatkowo za usiłowanie pozbawienia życia swojej rodaczki. Grozi im dożywocie.