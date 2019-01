Zabójstwo Pawła Adamowicza. Niemieckie media: nienawiść, szczucie, szok

Niemieccy komentatorzy piszą nadal o zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zarzucając rządzącej prawicy oraz związanym z nią mediom szkalowanie opozycji i szerzenie nienawiści.

Warszawski korespondent "SZ" Florian Hassel zwraca uwagę na ataki na szefa WOŚP Jerzego Owsiaka ze strony "kontrolowanej przez rząd telewizji", w tym na satyryczny spot, w którym przedstawiono Owsiaka jako "marionetkę opozycji". "Nie zabrakło też odniesienia do tlącego się podskórnie u niektórych Polaków antysemityzmu: na banknocie dla Owsiaka widać było Gwiazdę Dawida" - zaznacza niemiecki dziennikarz. "Szkalujący spot jest przykładem na liczne paskudne ataki na polskich opozycjonistów. Stoją za nimi rząd i podporządkowane mu lub zbliżone do niego media i polityczne ugrupowania" - pisze Hassel.

"Jeszcze przed powołaniem na początku stycznia do rządu przedstawiciela skrajnej prawicy jako wiceministra, PiS utrzymywał luźny sojusz z polskimi prawicowymi radykałami" - pisze Hassel. Autor przypomina hasła skandowane przez uczestników marszu w listopadzie 2018 roku: "A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści" i "Śmierć wrogom ojczyzny". Prezydent Gdańska jest pierwszą ofiarą śmiertelną tej atmosfery nienawiści - uważa Hassel. Jego zdaniem nie ma co liczyć na spokój w Polsce. Ze względu na zbliżające się wybory, polityczna walka jeszcze się zaostrzy - przewiduje "SZ".

Reinhard Veser uważa, że prawicowy rząd polski zachował się co prawda prawidłowo, jednak ostrzegając przed upolitycznieniem morderstwa próbuje on "nie dopuścić do nieodzownej dyskusji o granicach politycznych dyskusji". „Politycy wszystkich opcji w Polsce od dawna wykazują tendencję do stosowania krwawych metafor i inwektyw. Byłoby dobre, gdyby w tym momencie wszyscy skontrolowali się” - czytamy w "FAZ".