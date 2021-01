Zabójstwo 13-latki z Bytomia. Rodzice 15-letniego Kacpra: to była pierwsza miłość syna

Zarządzona przez śledczych sekcja zwłok wykazała, że 13-letnia Patrycja była w ciąży. Jej zabójcą okazał się 15-letni Kacper , który najpierw brał udział w poszukiwaniach nastolatki, a dopiero potem przyznał się do zbrodni. Ze względu na swój wiek chłopak nie podlega odpowiedzialności karnej, bo w chwili zbrodni nie miał ukończonych 15 lat. Sprawa będzie toczyła się przed sądem rodzinnym, chłopak może trafić do poprawczaka.

Zabójstwo 13-latki z Bytomia. Mama Kacpra: rozstali się trzy miesiące temu

- Najpierw była jego koleżanką, potem mi powiedział, że to jego dziewczyna. To była pierwsza miłość mojego syna. Byli jeszcze dziećmi, ale świetnie się dogadywali. Patrycja bywała u nas w domu, wesoła, sympatyczna nastolatka. Mieliśmy kontakt z jej rodzicami, oni czasem zabierali mojego syna na wyjazdy, wakacje - opowiada dziennikowi "Fakt" mama Kacpra.

Zabójstwo 13-latki z Bytomia. Rodzice Kacpra: Może bał się powiedzieć o tej ciąży?

Mama Kacpra zrelacjonowała też dziennikarzom, to co działo się w dniu zaginięcia Patrycji. - Po obiedzie, przed godz. 16 Kacper wyszedł na podwórko, jak co dzień. Ja z młodszym synem poszłam do dziadków – opowiada kobieta. – Wieczorem po godzinie 19 Kacper do nas dołączył. Był trochę rozkojarzony, ale wtedy nic mnie nie zaniepokoiło. Wróciliśmy do domu, rzucaliśmy się śnieżkami, bawił się z młodszym bratem na śniegu i wyszedł z psem. Potem powiedział mi, że się spotkał z Patrycją i że się pokłócili - dodała z płaczem matka Kacpra.