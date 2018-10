Zabójca 28-letniej Pauliny może ukrywać się na Ukrainie. Mamy nowe informacje

Jak ustaliła Wirtualna Polska, podejrzany o zabójstwo Pauliny D., gruziński obywatel Khetsuriani Mamuka może przebywać na terenie Ukrainy. Z kolei jego gruzińscy kompani, którzy mieli być świadkami morderstwa, przebywają już na terenie Gruzji. Zarówno ukraińskie, jak i gruzińskie służby już wszczęły poszukiwania podejrzanych.

- Schwytanie podejrzanych to kwestia godzin – mówi nam oficer policji znający kulisy sprawy. We wtorek łódzka prokuratura wystawiła za podejrzanym Gruzinem list gończy. Jak poinformowała nie przebywa on na terenie Polski, przekroczył granicę z Ukrainą w niedzielę 21 października – a więc ponad tydzień temu. Dlaczego list gończy wydano dopiero teraz? - Aby wydać list gończy musi być wydane postanowienie prokuratora o przedstawieniu zarzutów – mówi nam nasz informator. I jak dodaje, o sprawie został poinformowany oficer łącznikowy polskiej policji na Ukrainie Paweł Dobosz. To on koordynuje działania poszukiwawcze na terenie naszego wschodniego sąsiada.