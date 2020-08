Żabka wprowadziła w swoich sklepach nowe rozwiązanie

Żabka stawia na zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podczas robienia zakupów swoim klientom. W każdym sklepie należącym do Żabka Polska umieszczone zostały spersonalizowane stacje dezynfekujące. Dzięki temu bezdotykowemu i nowoczesnemu urządzeniu można w każdym momencie robienia zakupów zdezynfekować swoje dłonie, albo poszczególne produkty.

Nowe stacje do dezynfekcji wyposażone są w jednorazowe rękawiczki lub chusteczki. Urządzenie to posiada także kosz na śmieci, do którego można wrzucić zużyte produkty.