Żabka rozszerza testy systemu kaucyjnego

Żabka dąży do cyrkularności dla plastiku

Aktywne włączanie klientów sklepów Żabka w zbiórkę opakowań nadających się do ponownego użytku jest jednym z działań w ramach filaru Zielona Planeta kompleksowej Strategii Odpowiedzialności (ESG) realizowanej przez Grupę Żabka. Sieć Żabka zachęca konsumentów do zwrotu pustych butelek plastikowych i puszek po napojach, udostępniając w sumie ponad 70 EKOmatów, czyli specjalne maszyny do selektywnej zbiórki odpadów. Zlokalizowane są one na terenie wybranych sklepów Żabka lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Oprócz Zielonej Góry i Bydgoszczy – w których w ramach pilotażowego projektu "Zielona Odnowa" zbiórka opakowań po napojach realizowana jest zarówno przy użyciu automatów, jak i bezpośrednio u sprzedawcy – klienci mogą korzystać z EKOmatów również w Łodzi, Poznaniu i Warszawie.