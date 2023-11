Zabiorą policyjną ochronę prezesowi PiS? "Trzeba to zrobić z głową"

– Zdejmujemy policyjną ochronę na Żoliborzu i następnego dnia mamy zadymę pod domem Jarosława Kaczyńskiego. No nie… Trzeba to zrobić z głową. Podobnie ze smoleńskimi miesięcznicami. Nie będzie zapewne "wycinania" całych kwartałów w centrum Warszawy, jak jest teraz. Od Krakowskiego Przedmieścia po Pałac Saski. Ale, jak delegacja PiS będzie składać wieniec pod pomnikiem, nie wyobrażam sobie, żeby tam funkcjonariuszy nie było. Nie trzeba angażować takich sił i środków, jak przez osiem lat, ale powinno się wypracować rozwiązanie, by zapobiec potencjalnemu zagrożeniu. Sprawa budzi duże emocje. Dlatego musi być wypracowane racjonalne rozwiązanie – uważa nasz rozmówca ze służb.