"Zabili nas, a my nie umarliśmy". Ofiary pedofilii ostro o papieżu

Alain Cheval, ofiara opata parafii Św. Rodziny w Schaerbeeku w latach 70. XX wieku, nie chciał widzieć się z papieżem, ale przyszedł do siedziby nuncjatury apostolskiej w Brukseli, gdzie odbyło się spotkanie, żeby wspierać tych, którzy się na to zdecydowali. Cheval powiedział belgijskiemu dziennikowi, że gdyby on sam wziął udział w spotkaniu, to nakrzyczałby na papieża. W swojej odezwie do Franciszka napisał: "Dzisiaj, jeszcze bardziej niż wczoraj, nie reprezentujesz w moich oczach niczego".