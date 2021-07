Zabiła i rozczłonkowała ciało męża. Netflix zrobił o niej serial

Po ślubie razem podróżowali, polowali i wydawali pieniądze. Elize - jak mówią bohaterowie dokumentu - "prowadziła życie księżniczki". I jak dodają przyjaciele Marcosa - nie chciała go stracić. To właśnie mąż zaszczepił w Elize miłość do broni. Kobieta podobno okazała się świetna w strzelaniu. Mąż dał jej kilka niecodziennych prezentów: była to właśnie broń palna.