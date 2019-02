Zabił swojego brata bliźniaka? Poszło o telewizor

Kłótnia o to, co oglądać w telewizji doprowadziła do tragedii. Paweł S. w czasie kłótni z bratem bliźniakiem sięgnął po nóż i ugodził go w serce. 35-atek zmarł, a jego brat odpowie za zabójstwo.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Awantura braci skończyła się tragedią (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Paweł i Piotr S. mieszkali razem w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie). W czasie oglądania telewizji doszło między nimi do awantury. Jak relacjonuje Fakt, jeden z nich chciał oglądać kanał sportowy, drugi – film. W pewnym momencie Paweł S. chwycił nóż i wbił bratu w serce. Mimo przyjazdu karetki mężczyzny nie udało się uratować.

Paweł S. został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. W śledztwie przekonuje, że jego brat sam, nadział się na nóż. - Nie przyznaje się do winy - mówi Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Zmarły mężczyzna osierocił dwie córki – 3 i 4-letnią.

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl