Zabił matkę z córką. Doszło do "nadzabijania"

Drastyczny opis prokuratury. "Nadzabijanie"

Ponadto, do śmierci pokrzywdzonych z pewnością przyczyniły się liczne rany kłute, które skutkowały utratą krwi. Z opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej wynika również, że zachowanie sprawcy można określić jako tzw. "nadzabijanie" (ang. "overkill"). Pojęcie to w kryminalistyce oznacza zadanie przez zabójcę większej liczby śmiertelnych ciosów i z większą siłą, niż potrzeba do fizycznego uśmiercenia ofiary.