Zabierz ze sobą psa do biura. Schronisko w Bydgoszczy rozpoczęło niezwykłą akcję

Dbasz o swojego psa? Nie zostawiaj go samego w domu, gdy idziesz do pracy. Zabierz go ze sobą. W Bydgoszczy zainaugurowano oficjalnie kampanię "Pies w biurze".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pomysłodawcy akcji przekonują, że obecność psa w biurze to same korzyści (iStock.com, Fot: humonia)

Pomysłodawczynią kampanii jest Izabella Szolginia, dyrektorka bydgoskiego schroniska dla zwierząt. Akcja jest skierowana do właścicieli i zarządzających firmami, a dedykowana pracownikom biur, którzy mają psy. - W niektórych, nielicznych dotąd, firmach takie zasady już obowiązują. I co ważne: dobrze się sprawdzają! - przekonuje pomysłodawczyni kampanii, którą honorowym patronatem objął prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, właściciel psa Piegusa.