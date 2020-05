"Zabawa w chowanego". Ostatnia parafia księdza Arkadiusza H. Jesteśmy tam, gdzie był proboszczem

Chwaliszew to ostatnia parafia, w której proboszczem był ksiądz Arkadiusz H. Duchowny, oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich, zarządzał nią cztery lata. To o nim w nowym filmie opowiadają bracia Sekielscy. Jesteśmy na miejscu, żeby dowiedzieć się, co o sprawie myślą mieszkańcy.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Zabawa w chowanego". Jesteśmy w parafii, gdzie proboszczem był ksiądz Arkadiusz H (Agencja Gazeta)