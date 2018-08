Zaatakował wędkarzy nad Bugiem. Padło 15 strzałów

Pijany 29- latek ostrzelał dwóch wędkarzy nad Bugiem nieopodal Serocka (woj. mazowieckie). Padło 15 strzałów, żaden z mężczyzn nie ucierpiał. Co ciekawe, początkowo, poszkodowani nie zgłosili się na policję.

W sobotę przed godz. 10 policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturującym się mężczyźnie w miejscowości Kania Nowa. Na miejscu okazało się, że napastnik wdał się w kłótnię z jedną z osób i wybił szybę w zaparkowanym pod sklepem samochodzie. Po krótkiej ucieczki furiata, podczas której zaatakował jednego z policjantów, został obezwładniony. Do funkcjonariuszy podeszło dwóch wędkarzy i wyjaśnili, że zatrzymany, to ta sama osoba, która kilka godzin wcześniej strzelała do nich nad Bugiem.