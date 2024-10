Atak w galerii handlowej. Policja publikuje wizerunek mężczyzny

Do ataku doszło 24 czerwca na terenie galerii handlowej przy ulicy Kilińskiego w Gdańsku. Jak informuje aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy gdańskiej komendy policji, nieznany sprawca wszedł za młodą kobietą do toalety i tam "doprowadził pokrzywdzoną do innej czynności seksualnej", po czym uciekł.