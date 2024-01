"Panie Kaczyński". Banaś reaguje na słowa prezesa PiS

Dziennikarze przypomnieli, że Banasia na prezesa NIK wybrało Prawo i Sprawiedliwość. - To prawda, popełniliśmy błąd. Bardzo ciężki błąd (...). Nie mogliśmy go odwołać, bo on ma kadencję - odpowiedział Kaczyński. Na pytanie, dlaczego nie uchylono mu immunitetu, przyznał: - Większości do uchylenia immunitetu żeśmy nie mieli, bo niektórzy nasi sojusznicy - nie ludzie z naszego klubu - nie chcieli głosować za tym, żeby uchylić mu immunitet.